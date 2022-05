Marina LAUGIER

Mes attributions :

• Répondre aux appels téléphoniques, noter les messages, y donner suite ou les transmettre.

• Réceptionner le courrier, les e-mails et les fax reçus et diffusion aux intéressés, ou y répondre si possible.

• Préparer et envoyer les différentes circulaires, fax et e-mails sur directives (+ responsable de chantier).

• Saisir les comptes-rendus dans le logiciel de gestion de chantiers et les diffuser avec annexes.

• Saisir le compte-rendu de l’agence et modifier le planning interne de l'agence toutes les semaines.

• Saisir les TMA (Travaux modificatifs acquéreurs) et relancer les entreprises pour chiffrage et exécution (+ responsable de chantier).

• Saisir les devis TS (Travaux supplémentaires)

• Réaliser les OS (ordres de service) de TS suivant instructions du responsable de chantier.

• Saisir les devis CIE (Compte inter Entreprises), les imputer sur les situations, et vérifier si le pourcentage des CIE par rapport au montant du marché est correct.

• Etablir les attestations de fin de travaux.

• Faire les certificats de paiement à réception des situations mensuelles.

• Etablir les décomptes généraux définitifs (DGD) à la fin des opérations.

• Saisir et mettre à jour les réserves visite cloison, OPR1, OPR FINAL, Lettre à 1 mois et parfait achèvement, et relancer les entreprises en RAR + fax et e-mail

• Gérer les commandes de fournitures bureautiques.

• Affranchir le courrier.

• Gérer les absences, congés, maladie… (mise à jour du tableau, affichage et transmission au service paye après validation).

• Archiver / classer les dossiers.

• Participer à la création des dossiers DCE et Marché (+ responsable de chantier).

• Etablir les PV de réception et de levée de réserves entreprises avant livraisons.

• Mettre à jour les tableaux et graphiques de synthèse de réserves, pour suivi analytique.

• Mettre à jour le tableau des appels acquéreurs par semaine, suite aux livraisons, pour suivi analytique.

• Elaboration et mise à jour du Manuel Qualité.