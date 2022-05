J'effectue des analyses microbiologiques classiques: dénombrement microbien, recherche de germes spécifiés suivant la pharmacopée européenne.

Je réalise aussi des contrôles d'environnement: air, surfaces et eaux.

Je fait également des identifications de germes (Galeries Api).

Je gère le stock et les commandes de réactifs.

J'utilise fréquemment Word, Exel, et AS400.



Mes compétences :

Environnement

Microbiologie

Recherche