Je m'appelle Marina Leggiero et je travaille dans la communication depuis presque 10 ans. Tour à tour chef de projet éditorial, content manager et community manager, j'ai pu acquérir une polyvalence indispensable dans le domaine "touche à tout" de la communication : pilotage de documents print (campagnes publicitaires, plaquettes institutionnelles ou commerciales), coordination de plusieurs équipes de production (studio, fabrication), relecture et correction, rédaction print, rédaction web (techniques SEO), community management...







Mes compétences :

CMS

Photoshop

Illustrator

Indesign CS5

HTML

CSS 3

Rédaction