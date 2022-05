Marina LEPOUTRE-BOURGUET

MSL Takeda France

Chef de projet Programme Patients, Takeda pharmaceuticals Europe & Canada

Chef de produit gamme douleur cancéreuse, Laboratoire Takeda

Chef de produit Pneumologie, en co-promotion avec MSD

Chef de produits SNC et Urologie, laboratoire GlaxoSmithKline



Master de biologie moléculaire et cellulaire à Paris VI

Master 2 en Marketing



langues et informatique:

Anglais

Russe (notions)

Bureautique (Utilisation de Microsoft Windows)



Mes compétences :

Industrie pharmaceutique

Chef de produit

Cohésion en équipe

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Management opérationnel

Communication

Gestion de projet

Leadership