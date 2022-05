Raphaëlle BESSOUT

Après des études de Biologie axées sur la Biologie Cellulaire et Moléculaire, je me suis spécialisée en immunologie au cours de mon Master.



Ma thèse, soutenue en Novembre 2012, a eu pour thème l'étude du rôle de la modulation du processus inflammatoire dans le bénéfice observé après traitement par Cellules Souches/Stromales Mésenchymateuses (CSM) des lésions colorectales radio-induites. Ce travail a été mené au sein du Laboratoire de Radiopathologie et Thérapies Expérimentales de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN).



Je suis actuellement à la recherche de mon premier poste.



Mes compétences :

Biologie

Biologie cellulaire

Biologie moléculaire

Biotechnologies

Cellules souches

Culture

Culture cellulaire

Immunologie