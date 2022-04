Guillaume GOUDEAU

Après une Licence de Biologie Cellulaire et Physiologie, j'ai effectué un Master de Biologie Moléculaire et Cellulaire, spécialisé dans les Immunotechnologies, à l'Université Paris VI - Pierre et Marie Curie.

Je suis titulaire depuis juin 2009 des diplômes du CEIPI en Brevets et Marques, Modèles et Dessins.



J'ai depuis rejoint le cabinet Nony en décembre 2009, et validé l'EQE en 2014.





Mes compétences :

Biologie

Biologie moléculaire

Biologie moléculaire et cellulaire

Brevet

Brevets

Immunologie

Propriété intellectuelle

Bactériologie

Biologie cellulaire

Formulation cosmétique

Virologie

Industrie pharmaceutique

Cancérologie