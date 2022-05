Marina LOISEAU

Soigner, soulager et rééduquer font partie de mon quotidien depuis l’obtention de mon diplôme d’études en masso-kinésithérapie. Avant d’ouvrir mon cabinet en libéral, j’ai exercé au sein d’un centre de rééducation pour adultes cérébrolésés. Tout en restant á l’écoute du corps et de l’esprit, mon défi consistait á permettre aux patients atteints de paralysies et de troubles neurologiques de retrouver l’usage de leurs membres grâce á une rééducation fonctionnelle et motrice adaptée. Passionné par les relations humaines et l’aide aux personnes, je veille á développer constamment mes connaissances et á fournir du matériel de réadaptation de qualité.