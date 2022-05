Marina LOISEAU

En charge d'assistanat RH et d'assistanat Commercial



Avec l'expertise de Saphymo, Bertin propose une gamme complète de solutions dédiées à la radioprotection et à la surveillance des rayonnements ionisants en France et à l'international.



Nos domaines

- Contrôle d’accès pour piétons et véhicules

- Réseaux de surveillance de l’environnement

- Radioprotection portable

- Surveillance et mesure du gaz Radon



Nos offres:

- Une gamme de Produits sur Catalogue

- Des Projets de conception sur mesure

- Du Service



Mes compétences :

Comptabilité

Paie

Autonomie professionnelle