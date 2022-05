Marina LOUIS

J'ai de l'expérience dans le Social, et je souhaite développer mes compétences.



Expérience dans le téléconseil / télévente (2 mois): utilisation d'outils bureautiques, principes de la relation client, techniques de marketing téléphonique.



Expérience de 10 ans en tant qu’Éducatrice Spécialisée en Prévention pour un public de 8 à 25 ans, m'a apporté le sens de la polyvalence et de la flexibilité.

J'ai acquis plusieurs compétences pour permettre à ce public en difficultés (santé, logement, emploi, ...) d'être plus autonome et acteur de leur Vie.

Par l'Activité Accompagnement Scolaire pour des collégiens, j'ai aussi pu

maintenir voire recréer des liens avec les familles et l'environnement social.

J'ai des aptitudes d'écoute et de la relation à la personne pour créer une relation éducative personnalisée, en utilisant différents supports comme encadrer une action Vidéo pour un public de 13 à 25 ans.

Au cours d'entretiens, j'ai pu évaluer la situation individuelle, familiale et sociale de la personne et proposer des axes d'adaptation dans divers domaines comme l'aide à la recherche d'emploi.





Je suis donc prête à me familiariser avec un nouveau secteur d'activité, et je suis ouverte à toute proposition professionnelle.



Mes compétences :

CLES 1 Anglais

C2I niveau 1