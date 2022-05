Marina MANEVY

As a graduated student in Finance from Montpellier Business School, I have initiated my career in controlling through apprenticeship in e-commerce field, and than in a world-wide industrial group.

Since 2016, I am appointed as an Industrial Controller at Fareva Corporate, working for various production sites. Thanks to these enriching and challenging experiences, I have been proactively developping my expertise in the following fields: cost production analysis/product, cost calculation throughout ERP system, stock valuation with industrial cost price.



Diplômée de l'Ecole de Commerce Montpellier Business School en M2 Contrôle de Gestion, je me suis orientée dès 2015 en contrôle de gestion à travers plusieurs expériences en apprentissage.

Depuis 2016, je suis Contrôleuse de Gestion Industrie à Fareva Corporate, un groupe mondial spécialisé dans la sous-traitance de produits cosmétiques et pharmaceutiques. A travers ces expériences enrichissantes et dynamiques, j'ai pu développer mon expertise dans les domaines suivants : analyse des coûts de production, calcul des coûts de production à travers un système ERP, valorisation des stocks PF/SF au PRI.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Access

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Prestashop

Contrôle de gestion

Odoo (openERP)

Ressources humaines

Gestion financière

Comptabilité

Gestion de projet

E-commerce

Cegid

Wordpress