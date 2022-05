Marina MARTINOWSKY

Je travaille depuis 2015 à l’Agence régionale de santé Ile-de-France comme référent thématique médical pour l’hospitalisation à domicile, les maladies rares et le diagnostic génétique post-natal.

Auparavant, je menais deux activités professionnelles de front, pédiatre libéral de 1990 à 2014 et chef de projet en démarche d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins à la Haute Autorité de santé (HAS) de 2002 à 2014, après avoir été réanimateur pédiatrique à l'hôpital Robert Debré à Paris de 1988 à 2002. Je m’implique désormais à plein temps dans l'amélioration de l'organisation de l'offre de soins, en utilisant mes compétences en démarche qualité et mon expérience de pédiatre hospitalier et libéral.



Mon activité de chef de projet en conduite de projet scientifique – stratégie d’amélioration à la HAS m'a permis de développer des compétences d'animation de groupe, de formation de formateur et de communication, autour de programmes d'amélioration de la pertinence des parcours en santé. Mes expériences professionnelles en tant que pédiatre me donnent une légitimité dans mes rapports avec les professionnels de santé ainsi qu’une bonne compréhension de leurs enjeux. Ce sont des atouts dans l’accompagnement au changement ; par ailleurs j’ai ainsi acquis une vision « client » dans le pilotage opérationnel des projets.

J’apprécie énormément le travail en équipe et la collaboration avec des partenaires en interne comme en externe. Je suis ravie de piloter des projets depuis la conception d’outils jusqu’à l’accompagnement des professionnels dans leur mise en œuvre, en passant par leur diffusion, avec mesure de l’impact des actions menées. Participer à la réflexion stratégique dont découlent mes objectifs de travail me passionne.



