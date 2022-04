Delaudier MÉLANIE

Consultante et responsable de 3S Formation.



Nous mettons en place des formations professionnelles autour de diverses thématiques, en intra comme en inter mutualisé.



Coaching,VAE, ingénierie de formation, consulting ; mon parcours professionnel me permet en effet d'apporter une large gamme de prestations aux établissements et services intéressés.



Diplômée d’état éducatrice spécialisée, je travaille dans le secteur social depuis 18 ans.



Mon parcours m’a amenée tout d’abord auprès de publics fragilisés, tels que les personnes âgées, les personnes en situation de précarité, les adultes et enfants en situation de handicap, les gens du voyage, les adolescents placés en MECS. J’ai aussi eu la chance d’être responsable d’une structure parents-enfants et d’intervenir dans une Maison Verte Françoise Dolto.



Je me suis ensuite tournée vers la formation professionnelle, dans le secteur 3S : sanitaire, social et services à la personne. Puis je suis devenue responsable pédagogique dans un centre de formation, avant de créer mon propre organisme de formation et travailler en indépendante début 2012.



Aujourd'hui je continue de me former régulièrement, et fais ainsi évoluer constamment les prestations que je suis amenée à proposer.



Depuis peu, nous avons aussi lancé un catalogue de matériel pédagogique et ludique destiné aux publics fragiles (enfants, adultes en situation de handicap, personnes âgées). Nous touchons ainsi depuis la fin 2014 environ une trentaine de pays.



Vous pouvez consulter nos catalogues de formation et de matériel via le lien suivant :

http://www.3sformation.org/index.php?p=1_4_Catalogues



Mes compétences :

Dynamisme

Rigueur

Conscience professionnelle