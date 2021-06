Virginie VANDENBERGHE

Psychologue, j exerce depuis de nombreuses années dans l'accompagnement clinique des professionnels (carrière, formation, analyse de pratique,coaching...)



Face aux contextes professionnels de plus en plus exigeants, j'ai constaté ces dernières années une recrudescence des situations de souffrance au travail.. Afin d'accompagner Au mieux les publics j'ai décidé de créer Vdb conseil.

Pour légitimer mon approche clinique j'ai entrepris en 2017 un DU psychopathologie de la maladie chronique. Et en 2018, j'ai suivi le DU gestion du stress et de l'anxiété.

J'accompagne ainsi les publics face aux difficultés des champs personnels et professionnels.

http://vdbconseil59.wixsite.com/vdbconseil



Mes compétences :

Ressources Humaines

Psychologue

Bilan de compétences

VAE

Recrutement

Accompagnement personnel