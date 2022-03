Eric VANDENBERGHE

- 12 années d’expérience : commerce, création d’entreprise, management

- 10 années d’expérience : en entreprise, travail d’équipe, management

- Maîtrise des méthodes et outils de suivi

- Approche pragmatique et flexible favorisant le sur-mesure, dans le respect du cadre et des objectifs

- Familiarisé à la réalité quotidienne de l’entreprise, aux dimensions stratégiques et

opérationnelles, à la diversité sociale, économique et culturelle des environnements

- Expériences significatives en accompagnement et suivie de projets stratégiques et en management d’équipes

- Approche éthique, cadrée, fondamentalement respectueux des personnes