Nebojsa DJORDJEVIC

MS concept Entreprise de conseils en Ile de France , cree pour le développement international des, ...PME et le savoir faire Français sur Europe de l'Est et en Afrique ...nouvelle technologies, industrie, BTP, Énergie renouvelables....



Pour trouver et appliquer un dispositif d'information et d'aide à l'international (qui fait quoi et à quel prix ?)

• Vous aider à élaborer les Conditions Générales de Vente Export ou d'Achat à l'international.

• Mettre en place les opérations logistiques et administratives (de la commande à la réception).

• Sélectionner le meilleur mode de paiement en fonction du risque client.

• Vous conseiller dans le traitement de vos crédits documentaires.

• Choisir l'Incoterm et organiser le transport de vos marchandises.

• Préparer les liasses documentaires (formalités administratives, douanières...).

• Identifier les contraintes réglementaires douanières sur vos produits.

• Identifier les facilités éventuelles : préférences tarifaires à l'importation en fonction des zones d'exportation.

• Étudier la faisabilité de vos opérations Import : calcul du prix global d'acquisition en fonction des sources d'approvisionnement.

• Faciliter vos relations avec les partenaires extérieurs à la chaîne Export et Import : fournisseur, banque, prestataires du transport et de la logistique, Administration des Douanes.

• Mettre en place les régimes douaniers économiques à l'importation.

• Créer votre service Export ou Import.

• Optimiser votre organisation administrative actuelle.

• Déterminer vos besoins en matière de personnel Export et participer au recrutement.





conseille de informatique,open source,linux...

apporteur d' affaires,,Investissement Étranger Direct IED (Foreign Direct Investment FDI) ,commerce international,



Mes compétences :

Commerce international

Russie CEI

Informatique

Import/export

Électromécanique

Mécanique

Management de projet

Négociation commerciale

Afrique

Commercial export

Project manager

Balkans

Conseil

Paris

Management

Open Source

Linux

Community management