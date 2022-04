Khalid BENMESSAOUD

Plusieurs années de direction d'établissements hôteliers parisiens.





HOTUSA HOTELS / HIGH TECH / BEST WESTERN / CHOICE HOTELS





DIRECTEUR / REVENUE MANAGER / COMMERCIAL



Suite à l'acquisition par un indépendant d'un hôtel parisien,



* Coordination des travaux de rénovation

* Recrutement et formation du personnel

* Promotion et commercialisation de l’hôtel

* Négociation commerciale, gestion suivi prospect

* Suivi administratif, fiscal et social

* Yield management . Extranet

* Contrôle Qualité

* Reporting



Directeur Hôtel Panorama***. Groupe HOTUSA.



* Garant du respect des procédures, des

normes et standards du groupe

* Elaboration du budget et du plan Marketing.

* Gestion courante des hôtels

* Animation commerciale (Hébergement, Séminaire)

* Contrôle Qualité.

* Yield Management. Extranet

* Prospection de nouveaux établissements

* Divers reportings





Suite à l’acquisition d’un 2èm hôtel parisien par le groupe HOTUSA,,



Directeur Multi-sites : Hôtel Best Wwestern La Flèche d’Or***.Paris 8.

Hôtel Panorama***



* Gestion au quotidien des établissements.

* Mise en place des procédures du groupe HOTUSA.

* Formation et encadrement du Personnel

* Contracting et Yield Management

* Prospection et commercialisation des hôtels

* Gestion de la communication entre le siège et

les hôtels



Directeur d’exploitation des Hôtels HIGH TECH HOTELS FRANCE.

Grand Hôtel Montmartre***,& Calais Montmartre*** Supp. Paris 9.



* Gestion au quotidien des établissements.

* Direction, gestion et promotion des hôtels.

* Définition des créneaux de commercialisation

des Hôtels.

* Négociation commerciale, Contracting

* Référencement



Directeur d’Hébergement à HIGH TECH HOTELS FRANCE.

Grand Hôtel Montmartre*** & Calais Montmartre*** Supp. Paris 9.



* Assurer l’interface entre la direction et les

exploitations

* Seconder la direction dans l’organisation

générale des hôtels

* Démarches commerciales

* Management du personnel : Accueil, Restaurant,

Etages, Sous-traitant.

* Conception et Réalisation de séminaires,

* Inventaires et gestion des stocks



Assistant de Direction au QUALITY Inn Grand Hôtel Montmartre***.



* Taches standard d’assistant de direction

* Prospection commerciale dans la zone primaire

* Organisations des séminaires

* Balance débiteurs (suivi et divers contrôles)

* Encadrement des équipes, planning, nventaires..



Plusieurs postes d’encadrement auprès de plusieurs hôtels

(Indépendant, Franchisé (Choïce Hôtels), Groupe).



Animation et organisation de travail d’une centrale de réservation.

PARIS HOTELS RESERVATIONS à Paris La Défense.







Participation à plusieurs forums et formations :





*Atelier sur la Distribution Hôtelière (Hôtel- Conseil le 09/02/09)

*



