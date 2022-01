Franck LAUNE

En charge d'un parc de 130 Pc et d'une quarantaine de serveur.



quelques projets mis en place depuis ma prise de fonction:

- Mise en place Visioconference intersites

- Virtualisation des Serveurs Physiques

- Mise en Place PRA virtualisation de 50 serveurs

- Optimisation lien Wan

- Mise en place Datacenter UCS / EMC VMX PRA/DEV

- Mise en place coeur de reseaux Cisco 4507 et refonte du LAN passage au Giga

- Mise en place solution BTIP d'Orange pour les liaisons Inter-sites

- Mise en place de la Toip (CCM 8.01) 140 Poste Ip réparti sur 5 sites + SVI

- Architecture SAN EMC

- Refonte de la sauvegarde solution D2D et DataProtector.

- Refonte de l'architecture Internet, mise en place des sécurités.

- Mise en place du Wifi

- gestion de la flotte nomade



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet