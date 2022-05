Marina MATOS

En fin d'étude de Master BAC+5 en comptabilité et gestion, j'ai effectué une expérience significative de trois ans en alternance au sein du service contrôle de gestion d'une entreprise du secteur industriel filiale d'un groupe international.

J'y ai ainsi acquis les compétences essentielles au poste de contrôleur de gestion et je recherche désormais un poste similaire en CDI afin de mener à bien mon projet professionnel.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des opportunités pour mon profil en Essonne ou dans les départements limitrophes.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

SAP OFFICE

Oracle

Microsoft PowerPoint

Microsoft Dynamics AX