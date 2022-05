Bonjour à toutes et à tous,

je m'appelle Marina Mattera, hypnothérapeute à Bourg-en-bresse, je suis diplômée de l'IFPEC de Lyon pour l'Hypnose Humaniste et formée à l'Hypnose Ericksonienne.

L'hypnose est un outil thérapeutique très efficace, il vous permettra un changement rapide, facile, durable et indolore. Vous pourrez vaincre de nombreuses souffrances physiques ou psychologiques. Je reçois sur rendez-vous à mon cabinet à Bourg en Bresse, les enfants, adolescents, adultes et couples.

Je vous invite à visiter mon site :Array où vous retrouverez de nombreuses informations sur l'Hypnose et ces bienfaits.

Et retrouvez de nombreux articles sur mon Blog : http://leblog.inconscience-hypnose.com/

Pour tous renseignements et rendez-vous :

http://inconscience-hypnose.com/contact.php

Tél. : 06 37 18 08 45



http://bourg-en-bresse.inconscience-hypnose.com/



Mes compétences :

Commerce B2B

Anglais niveau advanced

Plongée sous marine niveau advanced open water

Histoire de l'art

PPL Avion

2 ans de pratique de la langue chinoise

Designer Textile et Impression

Hypnose Ericksonienne et Humaniste