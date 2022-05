Marina MAUPIN

26. Paris.



C’est pendant la préparation de mon Mastère II en Communication Digitale de l’ECS Paris, que j'ai choisi de prendre mon envol avec la création de WOM.



Avant de fonder ma propre agence de communication, j'ai pu m'épanouir pendant plus de deux ans en tant qu’attachée de presse dans le secteur de l’hôtellerie, de l’architecture et du design, au sein d’une petite agence parisienne. Curieuse et pleine de vie, j’ai fait le choix pendant mes études de m’évader outre-Atlantique pendant près d’un an, afin d’y affûter mes compétences et de cultiver mon ouverture sur le monde.



De retour sur le sol français, j’avais acquis la maturité nécessaire pour définir un projet professionnel qui me ressemble, en accord avec mes rêves, mes idées et mes convictions. Ambitieuse et créative, c’est en entrepreneuse passionnée que j’ai ainsi choisi de donner vie à mes projets et à ceux de mes clients.



Trois ans après le début de cette aventure, c’est désormais à Paris que j’exerce mon activité.



Mes compétences :

Communication digitale

Référencement

RP 2.0