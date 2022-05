Marina NAUDAIN

Orientée en 2013 sur une formation d'Infographiste Maquettiste, je n'ai pas hésité à traverser la France pour arriver à mes fins. Après 7 mois de formation professionnelle en Basse-Normandie, j'ai parcouru 900kms pour me rendre à Laval et compléter mon savoir faire dans le domaine de la PAO par une formation de 9 mois en Web Design.



Aujourd'hui convaincue d'avoir trouvé ma vocation, je fais mes premières armes en tant qu'Infographiste à l'association Insercall à Avignon.



Créative et motivée, je suis en recherche active d'un emploi à temps plein dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse ou la région Lyonnaise. Je rêve d'un travail créatif où je puisse mettre à profit mes connaissances en PAO et en Web Design.



Mes compétences :

Web design

Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign)

HTML5 / CSS3

Identité graphique

Règles de mise en page