Marina MAUREL

Suite à une formation en environnement et un diplôme complémentaire dans le domaine des Systèmes d'Informations Géographiques, je travaille actuellement comme chargée d’étude pour une entreprise spécialisée dans le déploiement de la fibre optique.

Mes formations m'ont permis d'acquérir de solides compétences en SIG, afin de les appliquer concrètement sur des postes aux secteurs variés tels que la protection de l'environnement, l'aménagement du territoire pour des collectivités territoriales ou le déploiement de la fibre optique au sein de bureaux d'études télécoms.



Actuellement en poste, je reste à disposition sur le département breton pour toute proposition de poste en lien avec mes compétences des SIG.



Mes compétences :

Diffuser des données sur internet (WEBSIG)

Internet : WEBSIG, réseaux sociaux, messagerie

FTTH : CAP FT, COMAC, Géofibre

SIG : QGIS, MapInfo, ArcGis

DAO : AutoCAD, ATLAS Microstation