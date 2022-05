Marina MOREL

Je viens de valider mon master 2 "Manager du Développement Commercial" au sein de l'école Sciences-U (groupe IPAC), diplôme que j'ai obtenu en alternance chez Auchan Le Kremlin Bicêtre en tant que Seconde de rayon "Librairie, Musique Vidéo, Jeux Vidéo et Presse".

J'ai pu valoriser grâce à cette expérience mon sens de la rigueur et de la persévérance mais j’ai aussi développé d’autres atouts tels que le travail d’équipe et l'importance de l’esthétique.

Je recherche actuellement un poste en tant qu'assistante chef de produit.



Mes compétences :

Négociation

Management

Développement commercial

Marketing

Relations clients

Marketing opérationnel