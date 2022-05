Marina MICHEL

Vous recherchez un rédacteur print et digital expérimenté pour booster l'impact de vos supports écrits ?



CONCEPTRICE-RÉDACTRICE FREELANCE DEPUIS 1992,

je vous invite à découvrir mon book sur http://www.marinamichel.com/



Une plume créative exercée à la polyvalence !



Riche de 26 ans d'expérience en communication multicanale, j'ai eu la chance de mettre mes compétences au service d'annonceurs évoluant dans des secteurs d'activité divers, en BtoB comme en BtoC : promotion immobilière nationale et régionale, communication institutionnelle, mode, industrie, santé, BTP…



Quelques références : Les Nouveaux Constructeurs, Nexity, Vinci, Nacarat, Icade, Rabot Dutilleul, Mutuelle Bleue…



Réactive et performante, je vous propose un service de rédaction de textes et de contenus qualitatifs, tant en off-line qu'en on-line (avec optimisation SEO - oblige !), pour les besoins de vos projets de communication internes et/ou externes.



Parmi ma gamme de prestations à la carte : textes et fiches produits, nom de produits et de marques, plaquettes, newsletters, publirédactionnels, articles, dossiers et communiqués de presse, presse d'entreprise…



Besoin de renfort dans votre équipe? Je travaille en étroite synergie avec votre agence - où qu'elle soit située dans l'Hexagone - ou votre département communication.



Pour quelles raisons faire appel à mes services ? Découvrez ce qu'en pensent mes clients… http://www.marinamichel.com/temoignages/



Au plaisir de vous découvrir… et de vous écrire !



Mes compétences :

Publicité

Communication

Rédaction de contenus

Rédacteur

Commerce B2C

E-commerce

SEO

Presse d'entreprise

Rédacteur web

Rédacteur print

Commerce B2B

Immobilier