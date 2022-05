Marina OFFEL DE VILLAUCOURT JOUBERT

Dynamique, Impliquée et ayant démontré une grande souplesse dans les missions qui m'ont été confiées.



Parallèlement à mes études de Droit conclues par l'obtention du Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat en automne 2015, j'ai toujours été particulièrement active à travers le milieu associatif et pour les causes environnementales qui me sont chères.



Cela m'a permis de développer de multiples compétences en termes de communication, sensibilisation, prise de contact et organisation de projets divers.



Je suis donc très intéressée par une proposition me permettant d'utiliser ces compétences et d'en faire bénéficier mon entourage professionnel.