Marina OURY-ELIES

Diplômée d'une licence d'anglais obtenue à l'UFR de Nantes et d'une maîtrise en management des systèmes de communication décrochée à Sciences Com' Nantes, mon parcours professionnel est jalonné d'étapes qui m'ont permis d'évoluer dans le monde du journalisme, des médias, du tourisme...



J'ai été Responsable de l'Information à l'Office de Tourisme de Versailles de 2003 à 2014. C'était un poste très complet : gestion du contenu du site internet, élaboration et gestion des brochures touristiques, développement des relations avec les adhérents professionnels, organisation d'événements en étroite collaboration avec le Château de Versailles et la Mairie.



Je suis actuellement une formation à distance.



Mes compétences :

Communication

Créativité

Dynamisme

Initiative

Motivation

Rédaction

Relationnel

Sens relationnel