Marina PARALINGOVA

Diplomée Master II Finance à l'IPAG Business School Paris

Lors de ma dernière année d'études, j'ai eu la possibilité d'avoir un contrat de professionnalisation en tant qu'analyste crédit chez Deutsche Leasing France. A la fin de ce contrat, j'ai eu l'occasion d'intégrer l'équipe analyse crédit chez Natixis Lease.

Aujourd'hui, je suis analyste crédit chez CACEIS Allemagne (contrat VIE).



Dans le cadre des échanges entre mon école et ses universités partenaires, j'ai étudié pendant un semestre à l'université KNU à Daegu en Corée du Sud.

Les finances, l'évolution des marchés financiers et la bourse et ses fluctuations sont mes passions.

Mon mémoire de fin d'études concerne la titrisation locative et est intitulé : La titrisation des contrats leasing.





Mes compétences :

Analyse financière

Analyse

Microsoft Office

Adobe Photoshop