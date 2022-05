Vincent GAL

Développeur propre et efficace, je travaille dans l'optique d'un projet maintenable facilement et en utilisant au maximum les outils à notre disposition de nos jours.



Avec une grande capacité d'adaptation et d'apprentissage, les technologies que je ne maîtrise pas ou ne connais pas encore ne me font pas peur.



Bien que le développement pur soit mon métier, je reste à l'écoute du contexte du projet de manière à pouvoir discuter/améliorer les développements en cours ou encore proposer de nouvelles fonctionnalités pour l'application.

J'ai ainsi déjà travaillé de la spécification des développements jusqu'à leurs déploiements en production en passant par les phases de tests.



Je suis actuellement en poste a Séoul en Corée du Sud où je compte rester plusieurs années.



Mes compétences :

XHTML

MySQL

C

Symfony 1

CSS

PHP

C++

Symfony 2

Java

JQuery

XML

JavaScript

Wordpress