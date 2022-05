Marina PERRET

Responsable juridique Assurance Vie chez BNP Paribas Cardif au sein de la Direction Juridique et fiscale, mon poste allie management et expertise en assurances de personnes, mais aussi en fiscal, droit de la consommation, droit des marques, et droit financier.



Sur le point de vivre une nouvelle aventure familiale dans le Périgord, je souhaiterais donner un nouvel élan à ma carrière et partager avec des cadres ou des entrepreneurs qui sont dans cette région ou qui ont fait le grand saut du retour aux sources!





Mes compétences :

Assurance

Fiscalité

Droit

Droit des affaires

Management