Marina PETITDEMANGE

Grâce à différents outils de soins, je serai à vos côtés pour vous aider, pour guider les êtres en difficulté.



Je m'appuie sur le diagnostic posé par un médecin, homme de l'art que vous vous devez de consulter en premier.



En coaching émotionnel, je vous mènerai vers un mieux-être qui passera déjà par une guidance personnalisée et spécifique (à travers ma voix) afin de vous alléger rapidement.

Exit les casseroles et les non-dits qui alourdissent la vie !

On s'appuiera alors sur la psychogénéalogie, la méditation, la relaxation, la P.N.L. (programmation neuro-linguistique), l'EFT (Emotional Freedom Techniques), la communication positive... Bref, vous allez vous aimer (en totalité et sans réserves) et vous redécouvrirez les pépites de joie qui innervent la vie.



En travail direct sur les énergies du corps, je rétablirai certains équilibres grâce à des soins énergétiques de qualité réactivant méridiens et chakras entre autres (efficacité sur toutes pathologies).



J'exerce aussi avec les animaux (Chats, chiens, chevaux. Pour les autres "NAC", hummm, il faudra que cela reste dans ma zone de confort tout de même :-) !).



J'officie en votre présence (déplacement sur devis) et/ou à distance.

Pour certains, je vous entends : "Mais comment diantre se fait-il, se peut-il, enfin, non mais ce n'est pas croyable... A distance, tu parles, elle ne fait rien du tout, oui.".

Eh bien si ! Vos énergies, dans votre corps, que vous en ayez conscience ou non, elles sont là ! Elles sont comme un courant électrique. Et je m'y connecte tout aussi bien à plusieurs centaines de kilomètres de vous que si je vous tenais la main. Le mieux est encore d'essayer pour le constater.



Enfin, je donne des cours de soins énergétiques pour débutants et avancés. Idem : en présence ou à distance (mais là, on utilisera Skype par exemple pour que vous voyiez bien ce que je fais avec les mimines !). Je suis aussi auteur et conférencière (romans "feel good", spiritualité, énergétique, coaching).







