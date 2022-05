Marina PINCHINAT-LOTH

Diplômée d'un Master d'urbanisme, je suis actuellement en poste au sein de l'agence Escoffier (bureau d'étude basé à Lormont, 33) en tant que chargée d'étude.

Dynamique, réactive et motivée, je suis à la fois autonome et rigoureuse, et possède de très bonnes capacités d'expression et communication écrites et orales. Mes facilités à intégrer une équipe de travail et à m'adapter dans des cadres professionnels variés, me permettent de me saisir de différentes problématiques pour apporter une analyse et une réflexion, identifier et mettre en action des réponses pertinentes afin de mener à bien le projet qui m'a été confié.



Mes compétences :

ArcGIS

AutoCAD

Philcarto

Géoconcept

MAPWindows

Adobe Photoshop

Sketch up

Microsoft Office

MapInfo

Cartes & Données

Adobe InDesign

GlobalMapper

Adobe Illustrator

Corel Photo-paint

OpenOffice

LibreOffice

Sketch Up 8

Microsoft Publisher

Navigation et utilisation du Web