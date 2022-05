Marina PIOVANO

Expérience



Agent de maîtrise service logistique





SACLA ITALIA sarl



octobre 2006 – Aujourd’hui (8 ans 4 mois)|Biot Sophia Antipolis



- commercial : Réception, saisie et suivi des commandes. Intégration tarifs, contrôle et

gestion des accords commerciaux.

- logistique : Organisation de la chaine logistique (suivi de livraisons, cotations)

- clients : Gestion et organisation des ventes avec certains comptes (Vente Privée,

Carrefour, …).

- Suivi clients : Facturations, relances impayés, litiges, contentieux.









Assistante de direction



All Investor's



juillet 2004 – octobre 2006 (2 ans 4 mois)|Sophia Antipolis



- tenue du standard, accueil, gestion de bilans commerciaux, logistique de l’entreprise (réservations, organisations, rendez-vous …), interface entre pôles technique et commercial. Réalisation d’un devis.

- Responsable achats (contact direct avec fournisseurs).



Responsable service télémarketing



All Telecom



mars 2003 – juillet 2004 (1 an 5 mois)|Sophia Antipolis



gestion des horaires, préparation du travail de l’équipe avec suivi des comptes rendus.







Responsable de gestion



GAEC Constans & Fils



juillet 1994 – mars 2004 (9 ans 9 mois)|Antibes



- comptabilité : Tenue caisse et livre de comptes, bilan et budget.

- vente : Accueil du public, présentation des produits, vente directe.

- contact clients : Gestion et organisation des livraisons, des commandes.

- achats : Etablissement et réalisation des achats.

- formation : Recrutement, accueil et formation technique des stagiaires.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel