Emmanuel PIOVANO

Je travaille depuis près de 20 ans dans l'audiovisuel, j'ai ainsi pu acquérir des compétences dans les domaines de la production, de l’écriture ainsi que la réalisation de magazines, de documentaires, de programmes courts et web doc pour des annonceurs et de grandes sociétés.



Durant ces années j'ai pu travailler avec de nombreuses sociétés étrangères. J'ai ainsi produit des documentaires pour les chaînes américaines, espagnoles, italiennes ou anglaises. Un docu-fiction pour France 5 et la RAI. Un grand nombre de magazines pour les chaînes hertziennes et la TNT.



J’ai également réalisé de nombreux sujets et magazines.

Dans le cadre de mes collaborations avec de grands groupes de production j’ai été amené à développer de nombreux projets de documentaires et de magazines.



Depuis près de 20 ans dans ce secteur, les aspects éditoriaux et artistiques me sont parfaitement connus. L'expérience acquise auprès de grands groupes comme Télé-images, ZED, Link Productions, A Prime ainsi que les nombreux projets sur lesquels j'ai travaillé, me permettent d'être réactif et force de propositions.



Mes compétences :

Magazines

Documentaire