Marina POPOVITCH-KLEBER

Expert dans le domaine de finances, management et gestion.

Diplômée de l’Ecole de Commerce, j’ai eu l’opportunité de travailler dans les grands groupes internationaux.

Riche d’une double expérience au sein des entreprises privées aussi bien que dans des grandes collectivités territoriales, je me réalise en transmettant des savoirs métiers.



• Mediation et gestion des conflits

• Pilotage de projets transversaux

• Gestion d’équipe

• Maîtrise des techniques de communication et de négociation



Mes compétences :

Stratégie, Budgets, Controle Interne, Outils de Pi

SAP ERP

SAP CO

SAP

Process Risk Management

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Microsoft Access

Audit