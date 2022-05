Marina RAYNAL

Actuellement en deuxième année du Master Management de la Distribution et Relations de Services au sein de l'IAE (Institut d'Administration des Entreprises) de Clermont-Ferrand (63), je suis en alternance au sein du groupe Andros jusqu'à fin septembre 2018.



Avant d'être étudiante en Master 2 MDRS, j'ai validé un Master 1 Logistique et Distribution en août 2017. Avant de m'engager pour réaliser un master, j'ai obtenu, en juin 2016, une Licence de Gestion au sein de l'IAE de Limoges (87) et en juin 2015 un Diplôme Universitaire Technologique Gestion des Entreprises et des Administrations au sein de l'IUT GEA de Brive-la-Gaillarde (19).



Parallèlement à mes études je suis investie dans l'Association Sportive Vitrac Corrèze, depuis 2014, en tant que secrétaire. Cette expérience me permet d'acquérir de nouvelles connaissances et d'appliquer certaines compétences acquises lors de mes études.





Je suis investie et rigoureuse dans ce que j'entreprends.



Mes compétences :

Travail en équipe

Polyvalente

A l'écoute des autres