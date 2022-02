Marina RUOL

Professionnelle expérimentée, aussi bien technicienne "mains dans le cambouis", qu'adepte des approches globales et pluri-disciplinaires et à l'aise avec la gestion de projets permettant d'unir et coordonner les compétences, je suis particulièrement sensible à l'univers des entrepreneurs, start-ups, fintechs et réseaux collaboratifs, dénotant de la finance traditionnelle par leur dynamisme et leur énergie créatrice et novatrice.



COMPTABILITE, CONSOLIDATION (IFRS), FISCALITE (Groupe et filiales), CONTRÔLE DE GESTION (Budget, BP, modélisation), CONTROLLING, CONTROLE INTERNE, JURIDIQUE, COMMUNICATION FINANCIERE, CORPORATE GOVERNANCE - MANAGEMENT (Equipes internationales et tiers).



DOMAINES DE COMPETENCES:



DIRECTION FINANCIERE

- STRUCTURATION, OPTIMISATION, MANAGEMENT OPERATIONNEL des services, process et outils financiers (Groupe et Filiales) - Adaptation aux obligations légales et fiscales locales, aux contraintes et besoins des clients internes et externes et aux évolutions du Groupe.

- GESTION DES PROBLEMATIQUES TECHNIQUES - Opérations spéciales, évaluations, impairment tests, prix de transfert, management fees, changements de méthode, sectorisation.

- OPERATIONS SPECIALES (Build-Up, Build-Out, créations de filiales, fusions, réorganisations internationales) : audit d'acquisition, gestion des aspects juridiques, intégration de filiales à la structure financière du Groupe.



CONTRÔLE DE GESTION ET ANALYSE

- Modélisation, réalisation de business plans et analyses de sensibilité, élaboration doutils daide à la décision.

- Animation du processus budgétaire, en lien avec les services de business intelligence et réalisation des forecast.

- Réalisation danalyses (écarts réalisé/budgété, évolutions entre périodes, contributifs par activité) et de toute étude ad-hoc pour la Direction.



GESTION DE PROJETS (transfert de siège social, création dactivité, mise en place dun outil de consolidation)

- Définition et gestion du master-planning, coordination et supervision des intervenants (internes et tiers).

- Centralisation des points dattention, zones de risques et blocages. Résolution des difficultés.



ENVIRONNEMENTS

- Groupe coté (Eurolist C - chiffre daffaires : 52 M€ - 16 filiales en Europe), start-up.

- E-commerce, digital, industrie.

- Environnements internationaux, multi-culturels et multi-sites.