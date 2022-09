Marina TESSIER (MARINA IVANOVA)

Je m'appelle Marina Tessier, je suis actuellement à la recherche d'un stage pour une durée de 3 mois dans le domaine de l'immobilier afin de pouvoir valider ma formation en cours.

Jai obtenu une licence de droit à luniversité MGOU, puis obtenu un L.L.M en droit européen des affaires à luniversité dAix-Marseille (Master 2).

J'ai précédemment occupé des postes juridiques dans l'immobilier où jai recherché de nouveaux clients, leur faisais des offres commerciales, négocié différents contrats, apaisé et réglé des litiges entre les locataires etc. J'ai travaillé principalement dans des bureaux de grandes sociétés de représentation internationales. Par exemple, dans l'entreprise de construction turque «Enka inshaat ve sanayi anonim sirketi», dans l'hôtel sud-coréen «Lotte Hotel» dans le département dédié à la location, dans l'agence immobilière lettone «Ordo group» .

De plus, jai acquis une expérience académique et pratique pendant mes études en France ; jai pour ambition désormais dappliquer mes connaissances professionnelles et dacquérir de nouvelles expériences.

Je suis actuellement étudiante à l'organisme éducatif «Enako» en «Bachelor Européen - Transaction Immobilière - Responsable marketing et commercial».

Je connais l'anglais et le russe, ce qui peut être utile pour travailler avec des clients étrangers.

Je suis très motivé pour acquérir de l'expérience dans l'immobilier. J'aimerais trouver un stage qui me donnerait par la suite, l'opportunité de m'intégrer professionnellement dans le secteur immobilier français