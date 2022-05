Marinah ISANDRATRA

Coiffeuse professionnelle spécialisée dans le lissage des cheveux frisés , crépus, mousseux , difficile à domptés , je propose un service de qualité dans une ambiance professionnelle et conviviale .

Ma vocation est de mettre à votre disposition les dernières avancées technologiques en matière de produits capillaires au collagène et pro kératine offrant de réels résultats et je mets tout mon savoir faire et ma maîtrise au service de votre beauté pour vous satisfaire pleinement .