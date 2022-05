Bonjour,

Je suis a la recherche d'un emploi en vente dans le domaine du prêt a porter, dans la restauration rapide ainsi que serveuse à temps plein si possible.

Je suis une jeune fille polyvalente et malgré le peu d'expérience que j'ai dans ces milieux je sais m'adapter facilement à mon environement de travail.

Je suis également sérieuse et très motivée.