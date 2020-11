Marine BINGLER

Passionnée de publicité, j’ai découvert l’univers de la communication durant ma formation à l’ISEG Strasbourg. Aujourd’hui, mon poste de chargée de communication me permet d’associer mes centres d’intérêt personnels et professionnels.



On dit de moi que je suis rigoureuse et créative ; je rajouterais curieuse et enthousiaste. Au fil de mes expériences, j’ai fais de ces traits de caractère de véritables atouts.



Je vous propose à présent d’en savoir un peu plus sur moi en consultant mon profil… Bonne lecture !



Mes compétences :

Adaptibilité

Méthodique et diplomate

Créativité et diversité

Microsoft office

Wordpress

TOEIC 925 points

Photoshop

Sport de combat

Relations Presse et Publiques

Intégration

Créativité

Communication

Relations internationales

Relations Publiques

Coordination d'évènements

Administration publique

Politiques publiques