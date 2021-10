Marine LAURY

Ingénieur R&D depuis 2 ans dans les pigments métalisés pour peinture automobile et industrielle, j'assure la conduite de différentes études R&D en support au service contrôle qualité (remplacement d'appareils de mesure, améliorations produits selon réclamations ou demandes clients ...).

Je souhaite m'installer secteur côte Atlantique (entre Nantes et Bordeaux) pour rapprochement familial. Je recherche un poste d'ingénieur R&D (de préférence dans les peintures, adhésifs ou encres) où conjuguer mes passions de la chimie, du challenge et du travail en laboratoire.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.