Ricardo CERVANTES

Elève Ingénieur Chimiste Spécialisation Matériaux Polymères et Métalliques à Sigma Clermont, Clermont Ferrand. Je suive une formation binationale pour obtenir le double diplôme d'ingénieur franco-mexicain.



Motive particulièrement pour le secteur Aérospatial et Spatiale ma formation académique ainsi que mes divers stages professionnels m'ont permis (et continuent à me permettre) de m'approcher à ce secteur industriel.



Dynamique, créatif et communicatif j'aime aborder des nouvelles situations, échanger avec des nouvelles personnes et travailler dans des équipes variées. Mon parcour d'études m'a permis d'avoir plusieurs expériences enrichissantes dans différents pays.



Je suis convaincu que l'éducation et la connaissance scientifiques ont une forte répercussion sur le développement des communautés. Cela m'a motivé à participer comme volontaire chez Fab Lab à San Diego, aux Etats Unis. Fab Lab c'est une association internationale créée afin de faciliter le partage de connaissances scientifiques et de moyens technologiques aux gens de tout le monde.



Mes compétences :

Rédaction scientifique

Traduction anglais français

Matériaux composites

Polymères

Caractérisation des matériaux

Analyse chimique

Formulation chimique

REACh