Florence DELOR-JESTIN

Je mets en relation les élèves-ingénieurs et jeunes diplômés chimistes avec les acteurs industriels de différents secteurs (aéronautique, automobile, énergie, pharmacie, cosmétiques, chimie, caoutchoucs et plastiques, métallurgie,...).



J'apporte une expertise en matériaux polymères (formulation, fonctionnalisation, recherche et développement d'applications, amélioration de la durabilité).



Mes compétences :

Formateur

Qualité

Développement personnel

Polymères

Formulation polymère

Analyses physico chimiques

Matériaux composites

Développement produit