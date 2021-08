Marine LAVAUR

Diplômée dun BTS en communication et dun Master en Marketing des Services de lIAE de Toulouse (rebaptisé TSM), je propose mes services de prestation marketing et communication aux TPE, PME, services marketing de grandes enseignes ainsi quaux agences en sous-traitance.



Avec une expérience significative en agence et 6 ans dactivité chez lannonceur en tant que Chef de Projet, Chef de Produit et Responsable de la communication, nous pourrons établir ensemble un plan daction adapté à vos besoins tout en respectant votre budget. Profitez à la fois dune expertise dans lélaboration de votre stratégie marketing et de compétences fiables pour son développement opérationnel. Le réseau partenaire reste un pilier du marketing externalisé. Bénéficiez du savoir-faire et de lanalyse de mon réseau de collaborateurs dans les spécificités des plans dactions que nous aurons élaborés ensemble : web designers, développeurs, imprimeurs, graphistes