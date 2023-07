Madame, Monsieur,





De formation BAC + 3, je suis forte de plusieurs expériences dans la vente haut de gamme, au cours desquelles j'ai su m'investir activement et efficacement en m'attachant aux qualités relationnelles, à être à l'écoute et à m'adapter aux situations.



Je suis persuadée que mon sens du relationnel, mon dynamisme et ma rigueur me permettront de m'intégrer rapidement au sein de votre équipe.



Découvrez mon parcours à la lecture de mon curriculum vitae joint à la présente.



Désireuse de m'investir en mettant mes compétences au service de votre entreprise, je me tiens à votre disposition afin de vous exposer mes motivations et de vous fournir de plus amples informations lors d'un entretien à votre convenance.



Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Marine Le Noach