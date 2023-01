Marine LE PENNEC

Après des études internationales et l'obtention d'un double diplôme franco-chinois, j'ai développé une forte expérience dans le domaine des vins et spiritueux en travaillant dans un premier temps pour le côté logistique, avant de me tourner vers le côté commercial. Le tout partagé entre la France et la Chine.

Cependant je cherche activement à me réorienter dans le domaine de l'hôtellerie-tourisme. Domaine qui m'attire depuis toujours et dans lequel je souhaite mettre à profit mes compétences acquises professionnellement comme personnellement afin de répondre aux missions qui pourront m'être proposées.



Mes compétences :

Commerce international

Adaptabilité

Mobilité internationale

Suivi commercial et administratif

Suivi clientèle

Gestion de la relation client

Gestion budgétaire

Vente

Administratif