Marine LECLERCQ

Psychologue clinicienne diplômée d'un MASTER de psychologie clinique de la famille et des groupes en situation de crise, j'ai une expérience hospitalière de plus de dix ans en psychiatrie adulte et infanto-juvénile.

J'ai ouvert mon cabinet de psychologue à Nantes depuis un an et je souhaite, parallèlement à cette activité en libéral, occuper un poste dans une institution afin de continuer à exercer en équipe pluridisciplinaire.

Je m'intéresse particulièrement aux problématiques d'abus et de violence dans le couple et la famille et de façon plus large aux difficultés liées aux familles recomposées.

Je suis également très sensible à la souffrance au travail et à la prévention des risques psychosociaux.



Mes compétences :

Psychologie clinique

victimologie

Risques psychosociaux

Thérapie de groupe

Psychothérapie