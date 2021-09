Marine MARTIN (MOMMATON)

Attirée par le domaine des Ressources Humaines et plus particulièrement par le recrutement, je suis aujourdhui sur un poste en tant que Consultante en Recrutement au sein d'une d'une Agence de Travail temporaire.



Mes différentes expériences professionnelles mont permis de mettre en exergue des compétences en gestion administrative RH (entrée, suivi et sortie du personnel) ; en gestion du suivi du personnel (visite médicale, contrats de travail, DUE, heures effectuées, congés, maladies, absences, tickets restaurant, mise à jour du registre du personnel ...) et en recrutement (définition des profils, pré-qualifications téléphoniques, analyse et sélection des candidatures, participation aux entretiens physiques).

J'ai appris la rigueur dans l'application des procédures, la prise en charge de l'accueil physique et téléphonique ainsi que la maîtrise de l'outil informatique. J'y ai par ailleurs développé mes qualités découte, dadaptation, desprit déquipe et de compréhension, avec un sens aigu du client.

La gestion, la rigueur et le sens de la confidentialité sont indispensables dans lexercice de ce métier, elles ont toujours été des priorités dans mes précédentes missions.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Accueil des clients

Gestion administrative

Argumentaire de Vente

Sourcing

Informatique