Je suis actuellement en poste dans une école en tant qu'animatrice périscolaire, tout en rédigeant mon mémoire de fin détude de FLE. Ce qui me permettra, à l'obtention de celui-ci, d'enseigner le Français à l'étranger.



Arrivée dans le bassin Lyonnais juste avant la rentrée de septembre 2020, j'ai choisi ce travail par opportunisme et de manière provisoire. En effet, mon objectif à court terme était d'être autonome dès que possible en arrivant à Lyon. Cependant, je souhaiterais m'épanouir en exerçant un poste utilisant mes principaux atouts comme la maitrise parfaite de trois langues, ainsi que mes diverses expériences professionnelles réalisées principalement lors de mes voyages à létranger.



Ces acquis professionnels m'ont apporté toutes les bases méthodologiques et comportementales pour réussir tous types de missions avec la gestion d'équipes pluridisciplinaires, en équilibrant les aspects techniques, humains et organisationnels. Ils m'ont préparée également à de plus larges responsabilités au sein du Management et m'ont appris à développer mon sens de l'adaptabilité et de l'autonomie en fonction des missions qui m'ont été confiées.



Avec le contexte sanitaire actuel, je ne peux plus partir à l'étranger. Mes objectifs et mon orientation professionnelle ayant changé, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint mon Curriculum Vitae, dans lequel j'ai détaillé mes atouts et mes expériences professionnelles.



Espérant que celui-ci retienne votre attention, je reste à votre disposition pour un entretien à votre convenance et vous prie de bien vouloir accepter mes Respectueuses Salutations.







Marine Morelle