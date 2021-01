Marine RINGUET

Vous recherchez une personne motivée, compétente, avec de vraies qualités humaines et toujours impliquée dans son travail ? Vous êtes sur la bonne fiche !



Une expérience professionnelle à l'image de ma formation à savoir riche et diversifiée.



Polyvalente, rigoureuse et rapidement opérationnelle, je témoigne déjà d’une solide expérience professionnelle en gestion administrative et financière, en techniques de communication ainsi que dans le domaine de l'administration des ventes.



J'ai eu lors de mes dernières expériences l’occasion de prendre de nombreuses responsabilités, de collaborer avec la direction, de manager une équipe, de développer un bon sens du contact ainsi qu'une certaine capacité à hiérarchiser les priorités.



Je suis à l'écoute de toutes les nouvelles opportunités et nouveaux défis qui s'ouvriront à moi !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Chaîne graphique

Conception-rédaction

Organisation d'évènements

Normes rédactionnelles

Relecture / corrections

Marketing

Gestion administrative

Administration des ventes

Gestion de la relation client